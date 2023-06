Zyrtare: Rafael Leao rinovon me Milan-in, detajet

Tashmë është zyrtare, Rafael Leao ka rinovuar kontratën me Milan-in deri në vitin 2028, siç njofton klubi kuqezi në një deklaratë të publikuar në faqen e tij.

“AC Milan është i kënaqur të njoftojë zgjatjen e kontratës së Rafael Alexandre da Conceição Leão deri më 30 qershor 2028”, thuhet në shënim.

“I mbërritur në verën e vitit 2019, Rafael grumbulloi 162 paraqitje, 41 gola dhe 29 asistime për kuqezinjtë dhe fitoi kampionatin italian si ‘Lojtari më i mirë i Serie A’ sezonin e kaluar. AC Milan dhe Rafael do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre së bashku”, vijonte njoftimi i klubit.

Pas muajsh të gjatë negociatash, përfundoi operacioni që çoi në rinovimin e Leao-s. Por sa do të fitojë portugezi tani me kontratën e re? Sipas thashethemeve, ajo bazohet në një kontratë të veçantë dhe komplekse.

Baza fikse do të jetë 5 milionë euro, por me një sërë bonusesh që do të nisin gjatë sezonit. Në 2023-24 ai do të mund të fitonte kështu 7 milionë, me shifrën që bie në rreth 6.5 milionë në sezonet në vijim, pa bonuse të lidhura me rezultatet.

Do të ketë gjithashtu një klauzolë lirimi prej 175 milionë eurosh, por ajo do të ushtrohet vetëm në një dritare afatshkurtër verore në korrik, në mënyrë që Milan-i të mund të kontrollojë ende fatin e lojtarit. Albanian Post