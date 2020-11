Fjalë lindjeje

Ia fshinë lotët babait pas lindjes sime

e n’odën e burrave me plisa mbi kokë

këngës së gjyshit i thanë të ndalej.

Kisha lindur një frymë.

S’donin t’ ma puthnin syrin

n’ ditën e parë kur m’ shihnin t’ mallkuar

e as n’ agun e ri

lutjen e nënës që t’i qeshja jetës s’e dëgjuan.

M’ foli zana n’ vesh e s’të duan m’ tha.

Muret e kullës do t’ mbyllin brenda

e flokët edhe me gji t’ fryrë si djalë do t’i presin

por ti, qeshi jetës,

fijes s’kuqe jepi shpresë nga gjiri që do t’ dhunohet

e vetes mos ia bën varrin si to!

Ndonëse rrallë e përmallë edhe do ta puthin faqen

sërish, jeto nën robërinë e trarëve t’ kalbur

me ojat e një shamie zverdhur kohe!

M’ tha zana

e shkretë si unë

e duke m’ qeshur bëri rolin e një murgu.

Se je frymë

e për gjithçka do t’ mjaftojë dashuria e nënës.

Prajshëm mos e vra as ëndrrën e saj

siç bënë burrat që lutja për djalë s’iu dëgjua.

Nënës kush s’ia preku dorën

n’ vend shenjtoreje, grua djalli guxuan t’i thonë

duke m’ pasur n’ gji e duke m’ dhënë jetë.

K’shtu bënë egot e çmendura

t’ marrosur veçse do ma vinin emrin e nën’lokes

e ai i t’ parit burr’ që n’ femra kishte lëshuar urrejtje

sërish n’ kullë s’do ishte i thirrur,

n’ kullën tonë s’do kishte si ai trim pushke

e mua edhe ftohtësia e k’saj t’ fundit m’ vriste pak e nga pak.

Adelina XHAFERI