Masakra e Pastaselit I dhe II

Vrasjet e Krasniqëve të Pastaselit

Përveç mysafirëve që gjetën strehim e mikpritje në fshatin Pastasel, rrëzë Zatriqit të Anadrinit, më 31 mars u vranë

dhe u msaakruan edhe banorët e fshatit Pastasel, fshat ky i dëshmorit të parë të Brigadës 124 “Gani Paçarizi”, Milaim Isa Krasniqi,i përjetësuar më 12 maj të vitit 1998 gjatë luftimeve në Lugun e Bardhatinit dhe i Fadil Selim Krasniqit,të përjetësuar më 31 mars të vitit 1999.

Kështu, më 31 mars u vranë e u masakruan:

Abaz Krasniqi, Ali Krasniqi, Avdi

Krasniqi, Avdyl Krasniqi, Bajram Kras-

niqi, Beqir Krasniqi, Fejzullah Krasniqi,

Halim Krasniqi, Hamdi Krasniqi, Hidajet

Krasniqi, Ismet Krasniqi, Jemin Krasniqi,

Mahmut Krasniqi, Mehmet Krasniqi, Maz-

llum Krasniqi, Muharrem Krasniqi, Resim

Krasniqi, Rexhep Krasniqi, Sahit Krasniqi,

Selim Krasniqi, Selim S. Krasniqi, Sulejman

Krasniqi, Shaban Krasniqi, Shaban C. Kras-

niqi, Vehbi Krasniqi dhe Vesel Krasniqi,

Po në këtë fshat ra heroikisht në altarin e lirisë edhe luftëtari Nuhi Sheremet Geci i fshatit Llaushë të Skënderaajt.

Masakra e Pastaselit I

PALLUZHASIT E VRARË E TË

MASAKRUAR

Nuk diskutohet se pas masakrave në Krushë të Madhe, në Krushë të Vogël, në Celinë, në Fortesë, në Hoçë të

Vogël, e në Brestos, masakrimet më të mëdha forcat paramilitare, civilët e armatosur serboçetnikë, forcat policore e ushtarake serbe, i bënë më 31 mars të vitit 1999 në fshatin Pastasel ku përveç vendësve, ishin strehuar edhe qytetarët e vendbanimeve të tjera dhe kështu nga Palluzha e Shani Hotit e Afrim Bajraktarit të përjetësuar në altarin e lirisë, u vranë edhe palluzhasit:

Adem Berisha, Ahmet Dulaj, Ahmet Ka-

bashi, Fazli Bajraktari, Ismet Bajraktari,

Isuf Berisha, Nesim Morina, Qazime

Bajraktari, Ramadan Dulaj, Veli Be-

risha, Xhafer Berisha dhe Zaim Morina.

As këtu nuk u kursyen as të moshuarit,

as gratë, e as fëmijët.

Kështu në këtë ferr gjetën vdekjen gratë dhe fëmijët:

Ahmet A. Kabashi, 1998, Qazime

Bajraktari, 1934 dhe Zaim Morina,1980.

Gjatë luftimeve, brenda fshatit Palluzhë, te “Lugu i Doganit” u përjetësuan dy dëshmorë:

Afrim Xhavit Bajraktari, i lindur më 18 qershor të vitit 1971, e i përjetësuar më 5 shtator të vitit 1998, dhe Shani Muharrem Bajraktari, i lindur më 23 nëntor të vitit 1954 e i përjetësuar më 5 shtator të vitit 1998.

LAVDI PALLUZHASVE TË MARTIRËZUAR!

LAVDI DËSHMORËVE TË KOMBIT!