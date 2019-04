Një foto e Maries, feministes së parë shqiptare

Në këtë fotografi të shkrepur në studion e Kel Marubit, Ndoc Çoba pozon së bashku me familjen e tij.

Ndoc Çoba ka qenë veprimtar politik, pjesëmarrës në Kuvendin e Vlorës, përfaqësues i Shkodrës në Kongresin e Lushnjës, Ministër i Financave dhe kryetar i bashkisë së Shkodrës. Ai ishte arrestuar nga regjimi komunist dhe kishte vdekur në burg pas torturave, shkruan Gazeta Shqip.

Bashkëshortja e tij Marie Çoba, ishte feministja e parë shqiptare, themeluese e organizatës “Gruaja Shqiptare”.

Me pseudonime të ndryshme, botonte artikuj që mbulonin çështjet e grave. Është e njohur për ndihmesën në luftën për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga copëtimi si dhe emancipimin e femrës shqiptare.

“Vetëm kur të arrihet të mbushen mësonjëtoret me vajza ashtu si me djem, vendi ynë do të rradhitet në vendet e qytetëruara”.