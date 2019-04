Avdullah Hoti drejtë një mandati të ri në degën e LDK-së në Rahovec

Shefi i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka bërë të ditur se do t’i hyjë garës për të parin e degës në Komunën prej nga vjen vet.

Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Hoti tha se me kërkesë të aktivistëve do të kërkoj besimin për ta udhëhequr degën e LDK-së në Rahovec edhe për një mandat.

Ky është postimi i plotë i Avdullah Hotit:

“Pas përmbylljes me shumë sukses të zgjedhjeve në 39 nëndegë në kuadër të Degës së LDK-së në Rahovec, të enjten e mbajmë Kuvendin Zgjedhor të Degës, ku zgjedhet Kryetari dhe Kryesia e Degës. Me kërkesë të shumë bashkëpunëtorëve dhe aktivistëve, përfshirë nëndegën time në Ratkoc, unë do të kërkoj besimin e delegatëve për të udhëhequr Degën e LDK-së në Rahovec edhe për një mandat. Na presin shumë punë përpara. Besimi i qytetarëve në LDK po forcohet çdo ditë. Kjo është përgjegjësi për ne, për LDK-në si partia më e vjetër në Kosovë që ka vënë themelet e shtetit të Kosovës. Duhet të përgatitemi për të marrë përsipër sfidat e forcimit dhe zhvillimit të shtetit të Kosovës. Do të zgjedhim aktivistët më të devotshëm dhe më të përkushtuar në strukturat e larta të Degës.”