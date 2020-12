“Punëtorët e sektorit privat humbin miliona euro nga mospagesa e Trust-it”

Sa i për ketë mospagesës së Trust-it nga ana e kompanive, Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi ka thënë se punëtorët e sektorit privat për një vite kanë humbur miliona euro.

Azemi ka lënë fajtor pronarët e kompanive dhe por edhe shtetin për këto humbje që po ndodhin për këta punëtorë.

“Punëtorët e sektorit privat brenda një viti humbin mbi 50 milionë euro Trust, që ato mjete shkojnë në gjepin e pronarëve të kompanive, bashkë me pushtetarët sepse edhe pronarët e kompanive nuk guxojnë që t’i lajnë në këtë gjendje mbi 50 për qind të punëtorëve të sektorit privat pa kontrata punë, por megjithatë bashkëpunimi i organeve gjegjëse me pronarët e kompanive dhe më shtetin, e ka bërë që punëtorët e sektorit privat të humbin mbi 50 milion euro”, ka theksuar ai.

“Që tash do të shpërfaqet mllefi i punëtorëve sepse ata nuk e kanë ditur që kanë punuar me vite të tëra dhe në llogarit e tyre nuk do të ketë asgjë. Tek tash do të dalin simptomat e reflektimit ndaj pronarëve të kompanive që e kanë keqpërdorë fuqinë punëtore”, ka thënë Azemi.

Azemi ka thënë se të gjithë ata që bëjnë presion mbi punëtorët, në bazë të ligjit mbi grevat pronarët e kompanive, ose kushdo qoftë, dënimi është nga 500 deri 5 mijë euro, gjatë kohës se grevës pronaret kompanive nuk guxojnë ta pengojnë ose kërcënojnë punëtorin sepse ai e kërkon të drejtën e tyre ligjore.

Ndërsa ka apeluar që organet vitale të institucioneve shtetërorë, publike, emergjencat, sallat e o