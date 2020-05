Rivaldo flet hapur, lëshon deklaratën e papritur për Gareth Bale

Legjenda e Brazilit, Rivaldo, ka marrë vëmendje të madhe në media me deklaratën e tij më të fundit. Ish-futbollisti i Barcelonës ka folur për Gareth Bale, duke e “transferuar” atë te Neëcastle dhe duke dhënë dy arsye shumë të forta.

“Newcastle do të jetë një nga ekipet “big” këtë merkato. Shumë para do të injektohen në klub dhe të jeni të bindur se do të transferojnë të paktën një emër të madh, për t’iu treguar tifozëve ambiciet që kanë pronarët e rinj.

Mendoj se Newcastle do të ishte destinacione i përkryer për Gareth Bale. Ai do të rifitonte rolin e liderit të skuadrës, siç e kishte te Tottenham, si dhe do të fitonte para me thes”, u shpreh legjenda braziliane.