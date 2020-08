Nga FRIDA KAHLO

Përktheu: Faslli Haliti

Ti meriton një dashuri që të do të shprishur,

me gjithçka dhe arsyet që të bëjnë të çohesh shpejt,

me gjithçka dhe demonët që nuk do të të lënë të flesh.

Ti meriton një dashuri që të bën të ndjehesh e sigurt,

në gjendje të hash botën kur ajo ecën pranë teje,

se ndjen që përqafimet tuja janë perfekte për lëkurën e saj.

Ti meriton një dashuri që dëshiron të kërcejë me ty,

që e gjen parajsën sa herë që shikon në sytë e tu,

që nuk mërzitet kurrë, së lexuri shprehjet e tua.

Ti meriton një dashuri që të dëgjon kur ti këndon,

që të mbështet kur ti bën qesharake,

që respekton qenien tënde të lirë, që të shoqëron gjatë fluturimit tënd,

që nuk ka frikë se mos bjerë.

ti meriton një dashuri që t’i fshin gënjeshtrat

që ti sjellë ëndrrat, kafeja dhe poezia.