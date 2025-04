“Lumbardhi 101”: Seminar në Prizren mbi jetën në botën e lumit

Më 11 dhe 12 prill, në Kino Lumbardhi në Prizren do të mbahet seminari dyditor “Lumbardhi 101: Si të jetojmë në botën e lumit”, i cili vë në qendër jetën rreth lumit Lumbardhi.

Ky seminar do të mbledhë së bashku hulumtues, akademikë, artistë dhe praktikues të kulturës, për të ndarë perspektiva ndërdisiplinore dhe për të diskutuar lidhjen e qytetit me lumin. Përmes ligjëratave, prezantimeve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit do të eksplorojnë tema që lidhen me ekologjinë, urbanizmin, artin, gjuhën dhe antropologjinë, përcjell PrizrenPress.

“Për një kohë të gjatë, lumi Lumbardh ushqeu jetën, fuqizoi ekonominë dhe formësoi praktikat shoqërore e kulturore të qytetit. Sot, ai përballet me ndotje dhe neglizhencë, i shkëputur nga shoqëria. Lumbardhi 101 është një seminar eksplorues që e adreson këtë gjendje, duke synuar ta ripërfytyrojë lumin si një hapësirë kujtese, lidhjeje dhe rigjallërimi”, thuhet në njoftimin e Kino Lumbardhit.

Seminari organizohet në bashkëpunim me Universitetin e Danimarkës Jugore dhe Universitetin e Prizrenit. Ai mbështetet nga European Culture Foundation dhe programi ‘EJA Kosovë’ i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Suedia. Puna e Fondacionit Lumbardhi mbështetet me përkrahje institucionale nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit si dhe nga Rockefeller Brothers Fund.

Programi i plotë i seminarit pritet të bëhet publik së shpejti./PrizrenPress.com