Ballkani mund të pasurohet sonte me gjysmë milion euro

Ballkani do ta kërkojë mrekullinë në dy ndeshjet e fundit të Ligës së Konferencës.

Kampioni kosovar e pret sonte Slavia Pragën, ndaj të cilës kërkon fitore, përkundër lodhjes që e ka kapluar.

Therandasit janë të fundit në tabelë, por ende kanë gjasa për të shkuar në fazën tjetër.

Në rast fitoreje, Ballkani do të fitonte edhe 500 mijë euro nga UEFA, shkruan Gazeta Express.

Edhe me barazim, Ballkani do të shpërblehej me 166 mijë euro.

Deri tani në fazën e grupeve, suharekasit i kanë arkëtuar 666 mijë euro.