‘Big Brother VIP 4’, më shpejt sesa e prisnim…

Pas mbylljes së tre sezoneve të suksesshme që mbajti mbërthyer shqiptarët para ekranit të Top Channel, “Big Brother VIP 4” po vjen.

Lajmin e shumëpritur e ka bërë vetë me dije producentja e “Big Brother”, Sara Hoxha, në një formë krejt të veçantë.

Sara ka ndarë në rrjetet sociale kafen e saj të mëngjesit, ku shkruhet “Big Brother VIP 4”.

Mesa duket ekipi ka nisur punën për edicionin e katërt të reality show-t që siç dihet, ky format sjell çdo vit risi dhe surpriza.

Por se çfarë do të jetë ndryshe këtë vit dhe kush do jenë personazhet që shqiptarit do i shohin 24/24 për disa muaj, na mbetet vetëm të presim…