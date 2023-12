Chelsea synon portierin e Arsenalit pas dëmtimit të Robert Sanchez

Chelsea raportohet se është duke peshuar një lëvizje të mundshme për portierin e Arsenal-it, Aaron Ramsdale, me Robert Sanchez që do të jetë jashtë fushës për shkak dëmtimi.

Spanjolli, i cili iu bashkua Chelsea-t nga Brighton në verë, por u detyrua të largohej në humbjen e fundjavës së kaluar ndaj Everton-it për shkak të një dëmtimi në gju.

Me Sanchez që tani do të jetë jashtë fushës për të paktën disa javë, Mauricio Pochettino-s do të duhet t’i besojë Djordje Petrovic-it për ndeshjet e ardhshme të Chelsea-t.

Ndërsa trajneri i Chelsea-t ka mbështetur ish-portierin e New England Revolution, ai është ende i paprovuar në nivelin më të lartë.

Sipas “talkSPORT”, dëmtimi i Sanchez mund të bindë Chelsea-n të ndjekë një marrëveshje për Ramsdale të Arsenal-it në dritaren e janarit.

Reprezentuesi anglez është lidhur me një largim dimëror pasi humbi vendin e tij në ekip nga David Raya këtë sezon.

Ramsdale filloi katër ndeshjet hapëse të sezonit të Premier League, përpara se Mikel Arteta të vendoste ta zëvendësonte atë me portierin spanjoll.

Që kur u largua nga formacioni fillestar në shtator, Ramsdale është paraqitur në vetëm katër ndeshje konkurruese, me vetëm një nga ato paraqitje në Premier League.

Me Ramsdale të interesuar për të qenë në skuadrën e Anglisë për Euro 2024, ka pasur spekulime që sugjerojnë se ai mund të kërkojë një largim në një përpjekje për të fituar kohën e rregullt të lojës.

Përveç Chelsea-t, ish-lojtari i Sheffield United po tërheq interes edhe nga Newcastle United, të cilët janë në kërkim të një portieri të ri pas një dëmtimi të rëndë të Nick Pope.

Edhe pse Ramsdale nuk ka mungesë të admiruesve, Arteta së fundmi përsëriti qëndrimin e tij se Arsenal-i nuk do të lejojë që anglezi të largohet në dritaren e janarit.

Ramsdale, i cili ka një kontratë të paktën deri në qershor 2026, ka mbajtur 32 porta të paprekura në 87 paraqitje gjatë kohës së tij me "Topçinjtë".