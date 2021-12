Kastrati: Qytetarët tanë meritojnë të furnizohen pa ndërprerje me energji elektrike

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka zhvilluar një takim me karakter pune me zyrtarët e KEDS-it, përkatësisht kryeshefin ekzekutiv, Alpin Dogan.

Ky takim është realizuar, si rezultat i shqetësimeve të shumta qytetarëve të Komunës së Malishevës, lidhur me problemin furnizimit me energji elektrike dhe për rritjen e kapaciteteve për furnizim të mjaftueshëm për të gjithë banorët.

“Pas shqetësimeve të shumta që kemi marrë nga qytetarët tanë, veçmas në këto ditë të ftohta lidhur me mungesën e furnizimit me energji elektrike dhe problemeve tjera të kësaj natyre, sot, në Prishtinë zhvilluam një takim pune me kryeshefin ekzekutiv të KEDS-it, z. Alpin Dogan”, ka thënë kryetrai Kastrati, pas takimit me zyrtarët e KEDS-it.

Ai më pas the se “në këtë takim, shpreha gjithë gatishmërinë tonë komunale, për të bashkëpunuar me KEDS dhe akterët tjerë të linjës, në mënyrë që sa më parë të kemi rrjetin e ri elektrik e me kapacitete të nevojshme nëpër secilin fshat të komunës së Malishevës”.

“Në fund, e falënderova z. Dogan, për takimin dhe i shpreha përkushtimin tim për të qenë bashkëpunues edhe për projekte tjera me interes për qytetarët e komunës sonë”, tha kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati.