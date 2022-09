Këto lagje të Prizrenit do të mbesin deri në 7 orë pa ujë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se disa lagje do të mbesin pa ujë të mërkurën, raporton PrizrenPress

Sipas njoftimit, lagjet që do të mbesin pa ujë janë: Lagjja Bazhdarane, Rruga Kosovës, Lagjja Dardania, Lagjja 2 Korriku, Lagjja Hoqa Mahalla, Lagjja Kurilla, Rruga Janines, Rruga Sefedin Laqi, Lagjja Nenkalaja, Lagjja Tusus dhe Kazerma F.S.K.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar Konsumatorë,

Sipas njoftimeve nga ana e KEDS-it, me datën 28.09.2022 , prej orës 09:00 deri ne ora 16:00 do të ketë nderprerje te furnizimit me rrymë tek stacioni i pompave në 40 Bunar dhe Cvileni . Si pasojë do të ketë ndërpreje te furnizimit me ujë të pijes në lokacionet:

• Lagjja Bazhdarane

• Rruga Kosovës

• Lagjja Dardania

• Lagjja 2 Korriku

• Lagjja Hoqa Mahalla

• Lagjja Kurilla

• Rruga Janines

• Rruga Sefedin Laqi

• Lagjja Nenkalaja

• Lagjja Tusus dhe

• Kazerma F.S.K

Me rastin e rikthimit të energjisë elektrike do të rikthehet edhe furnizimi me ujë të pijes.

Faleminderit për mirëkuptim

Kru „Hidroregjioni Jugor“ SH.A Prizren

Prizren, 27.09.2022