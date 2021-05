LDK-ja paralajmëron emërimin e kandidatit për kryetar të Prizrenit

Lidhja Demokratike e Kosovës(LDK) ka paralajmëruar emërimin e kandidatit për kryetar të Prizrenit.

Emërimi, sipas këtij subjekti politik, do të bëhet shumë shpejt.

“LDK-ja se shpejti do të bëjë të ditur emrin e kandidatit/kandidates për kryetar të Prizrenit”, thuhet në komunikatën e LDK-së.

“Kandidati/ja do të jetë me integritet profesional dhe moral që me platformë do të nxjerr Prizrenin nga bataku”.

LDK-ja shprehet e bindur se në zgjedhjet lokale do të rikthehet në Prizren.

“Rikthimi ynë është i pashmangshëm”./PrizrenPress.com/