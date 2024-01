“Kemi pritur shumë gjatë, nga sot po hiqet një padrejtësi. Qytetarët tanë tashmë do të mund të lëvizin në 32 vende. Sot do të udhëtojnë për në Vjenë 50 qytetarë të cilët kanë fituar këtë mundësi në kuadër të fushatës tonë. Të respektojnë kriteret, dhe kudo që të udhëtojmë mos të harrojmë se shtëpia jonë është Kosova. Urime viti i ri dhe për herë të fundit urime liberalizimi i vizave”, tha Kurti

Në ditën e parë pa viza, Qeveria e Kosovës në kuadër të fushatës informuese, organizon udhëtimin e parë pa viza për fituesit me fat nga kuizi i BE-së.

Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti do të qëndrojnë në Aeroportin e Prishtinës, “Adem Jashari”, për t’i përshëndetur qytetarët e parë që do të udhëtojnë pa viza. Së bashku me ministren e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, Kurti do të do të mbajnë konferencë për media.