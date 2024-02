Liria e gatshme për Ballkanin

Liria e Prizrenit të dielën e pret Ballkanin, në luftën e ashpër për mbijetesë.

Kryetari Valon Osmani tha se Liria nuk do të dorëzohet

“Ne, gjatë gjithë kohës, nga mbarimi i stinorit vjeshtor, jemi munduar të bëjmë më të mirën. Kemi angazhuar shumë futbollistë cilësor.

“Liria nuk e ka ndërmend në asnjë moment të dorëzohet. Përkundrazi, me përkrahjen e publikut, që është më i miri në vend, do të jemi arrë e fortë për çdo skuadër”.

“Jemi të bindur se do të mbijetojmë. Këtë e meritojnë adhuruesit e shumtë. Liria është hijeshia e Albi Mall Superligës. Është brend në vete. Nga këtu buron edhe optimizmi ynë, se suksesi në arritjen e objektivit s’do të mungojë”

“Liria ka bërë shumë prurje cilësore. Në këtë drejtim krahas rezultateve që synojmë e që janë prioritet, do të tregojmë dhe ndeshje kualitative.Rasti i parë është mu kundër kampionit në fuqi, ku do të tregojmë vlerat tona”, ka thënë Valon Osmani, fare në fund, para sfidës me Ballkanin, duke kërkuar mbështetjen e qytetit dhe rrethinës për arritjen e qëllimit”,tha Osmani.

Ndeshja, Liria-Ballkani, luhet të dielën në “Përparim Thaçi”, në ora 13.00.

ARPAGJIK’T ????