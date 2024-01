Sacha Boey në radarin e Bayern Munich

Bayern Munich ka identifikuar mbrojtësin e djathtë të Galatasaray, Sacha Boey si një objektiv të mundshëm këtë janar, thonë raportet nga “Sky” në Gjermani.

Pas nënshkrimit të Eric Dier, Bayern do ta kthejë vëmendjen në marrjen e përforcimeve të mëtejshme në mbrojtje dhe, më konkretisht, për zonën e tyre të krahut të djathtë.

Me Noussair Mazraoui që po largohet për Kupën e Kombeve Afrikane ndërsa është i dëmtuar, Bayern do të mbetet pa një mbrojtës të krahut të djathtë për të ardhmen.

Prandaj, Boey do të jetë në gjendje të hyjë direkt në skuadër duke ofruar gjithashtu konkurrencë për Mazraoui sapo të kthehet në skuadër.

Me 29 paraqitje dhe dy gola deri më tani këtë sezon, 23-vjeçari ka bërë përshtypje për kampionët e Turqisë.

Pavarësisht nga kjo, kuptohet se kushtet personale nuk duhet të jenë një çështje midis Bayern dhe Boey, por kampionët rekord gjermanë mund të përballen me probleme në lidhje me tarifën e transferimit që do të kërkohet nga Galatasaray.

Sidoqoftë, opsioni i dëshiruar në krahun e djathtë është ende Nordi Mukiele i PSG-së, dhe një marrëveshje për Boey do të varet nëse Bayern mund të bjerë dakord për një marrëveshje me parisienët. Albanian Post