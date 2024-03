Silva: Jam i sigurt se do të kthehem në Benfica, por s’di se kur

Bernardo Silva ka paralajmëruar një largim të mundshëm nga Manchester City.

Ai pranoi se do të ishte një “qëllim i karrierës dhe jetës” për t’u kthyer në Benfica në të ardhmen e afërt.

29-vjeçari portugez e sheh kontratën e tij në Mançester në vitin 2026, por kjo nuk i ka ndaluar zërat për një rikthim në klubin e tij të fëmijërisë që vazhdojnë të qarkullojnë – veçanërisht në vendin e tij.

I pyetur nga gazeta portugeze SIC (nëpërmjet SAPO Desporto) nëse një rikthim i Benfica-s ishte në plan, Silva refuzoi ta përjashtonte atë dhe madje bëri shaka se mund të ndodhë më shpejt nga sa mendojmë.

“Sa larg jam nga kthimi? Mendoj se njerëzit janë pak të lodhur nga kjo pyetje. Ka kaluar një kohë e gjatë. Unë jam i sigurt që do të kthehem, nuk e di kur, është e vështirë ta caktosh kohën dhe të them nëse do të ndodhë pas dy vjetësh, pas tre vjetësh, nëse do të jetë vitin e ardhshëm me [shefin aktual të Benficas] Roger Schmidt [qesh], por e kam thënë disa herë dhe mendoj se njerëzit lodhen duke e dëgjuar: pa dyshim është një qëllim karriere dhe jete të kthehesh në Benfica”, tha Silva.

Mesfushori i Cityt kështu u shpreh në përgjigje të një pyetjeje të bërë nga eksperti – dhe tifozi i njohur i Benfica-s – Ricardo Araujo Pereira, raporton Goal.com, transmeton Klankosova.tv.