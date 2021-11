Vihet gurthemeli i shkollës së re në Krushë të Vogël

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka dhe drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit, Xhemile Thaçi Vezgishi sot kanë bërë vënien e gurthemelit të shkollës së re në Krushë të Vogël.

Shkolla e re do të ketë një sipërfaqe prej 1,880 m², me 9 klasa mësimi, biblioteka e kabinete për biologji, kimi, fizikë dhe informatikë, me hapësira e kushte moderne, të cilat do të ngrisin cilësinë në mësimdhënie e mësimnxënie.

Duke theksuar se Krusha e Vogël ka dhënë shumë për Prizrenin dhe Kosovën dhe e meriton më të mirën, kryetari Haskuka ka shprehur se “Kemi filluar dhe së shpejti do të përfundojmë projektet për përkujtimin e së kaluarës së lavdishme të këtij vendi, Memorialin dhe Kompleksin e Varrezave të Martirëve. Kurse sot kemi vënë një gurthemel, për të ardhmen e këtij vendi, pra fëmijët, të cilët janë garancë për zhvillimin e një shteti.

Përgjatë këtyre katër viteve ka përfunduar ndërtimi dhe renovimi i tërësishëm i 10 objekteve shkollore, ndërkaq po vazhdojnë punimet për ndërtimin e 6 shkollave dhe anekseve të reja. Po ashtu kemi ndërtuar apo renovuar edhe 9 salla dhe fusha sportive nëpër shkolla. Fëmijët tanë, tanimë kanë edhe nyje sanitare të rregulluara, e shujta dhe dollape nëpër shkollat e tyre. Kemi punuar shumë, por do të punojmë edhe më shumë, që çdo fëmijë e komunës sonë të vijojë mësimin në kushte të barabarta dhe kualitative”.