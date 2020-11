Ndërkohë që të shtunën kandidatit demokrat Joe Biden u shpall fitues i zgjedhjeve presidenciale në SHBA, presidenti Donald Trump refuzon të pranojë humbjen, me mbështetjen e disa republikanëve.

Partia Republikane dhe ekipi i fushatës së Trump kanë ngritur padi në të paktën pesë shtete kryesore, duke pretenduar mashtrim ose parregullsi në procesin zgjedhor, por pa siguruar prova.

Georgia ka njoftuar një rinumërim të votave, diçka që mund të ndodhë edhe në Wisconsin, përpjekje që thuhet se nuk kanë thuajse asnjë shans për ta ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve.

Por, për sa kohë mund të sfidohen rezultatet? A mund të vihet në pikëpyetje fitorja e Joe Biden?

Sa kohë duhet për të konfirmuar rezultatet?

Numërimi aktualisht është duke u zhvilluar në disa shtete kryesore, të tilla si Pensilvania, dhe rinumërimet manuale janë vendosur të nisin në Georgia. Por secili shtet ka një afat deri në të cilin rezultatet dhe votat e marra nga secili kandidat duhet të vërtetohen: në Georgia kjo datë është 20 nëntor, në Pensilvani është e 23 nëntori dhe në Arizona është e 30.

“Unë nuk mendoj se do të duhet të presim që çdo shtet të vërtetojë zyrtarisht rezultatet e tij,” tha John Fortier, ekspert zgjedhjesh në Qendrën Politike Bipartizane.

” Besoj se në një moment, ndoshta në ditët në vijim, me përparimin e numërimit dhe më tepër me refuzimin e disa proceseve gjyqësore, ne do të shohim se ndryshimet janë shumë të mëdha për të shpresuar që rezultatet të ndryshojnë përmes mënyrës ligjore,” komentoi ai. “Besoj se në këtë mënyrë çështja do të zgjidhet.”

14 dhjetori është afati i vërtetë, thonë ekspertët: atëherë elektorët e secilit shtet mblidhen për të votuar zyrtarisht për një ose kandidatin tjetër, një votë e përcaktuar nga kush ka fituar shumicën në secilin shtet.

Listat e ndryshme të votuesve në shtete të paqarta?

Ky është një skenar “jashtëzakonisht i pamundur”, sipas Barry Byrne, ekspert në Universitetin e Wisconsin. .

Në këtë skenar, për të cilin Byrne thotë se do të ishte “në kundërshtim me çdo rregull dhe procedurë për emërimin e një presidenti”, një parlament me shumicë republikane në një shtet në të cilin fitorja e demokratëve mund të sfidohet, mund të emërojë votuesit republikanë në vend që t’i ratifikojë ata.

Mosmarrëveshja do të transferohej në Kongres, i cili do të mblidhet në 6 janar për të numëruar votat e elektorëve dhe për të përcaktuar zyrtarisht fituesin e zgjedhjeve.

Por që të ndodhë kjo, shumë shtete me rezultate të paqarta do të duhet të paraqesin lista të ndryshme të votuesve për të sfiduar fitoren e Biden, gjë që ekspertët thonë se është e pamundur.

Po nëse Trump nuk e pranon humbjen?

“Wshtë e mundur që Donald Trump nuk do ta pranojë kurrë humbjen,” tha Byrne. “Ai ende po vë në dyshim rezultatet e zgjedhjeve 2016, edhe pse fitoi (…) kështu që në këtë rast, ka të ngjarë t’i sfidojë ato për pjesën tjetër të jetës së tij.”

Kjo nuk do të thotë që Joe Biden nuk do të betohet në 20 Janar 2021, por do të ndezë polemikat në anën e Republikanëve dhe mund të “delegjitimojë” fitoren e kandidatit Demokrat, vuri në dukje eksperti. “Ndoshta ky është qëllimi i vetëm i ekipit të fushatës së Trump,” tha ai.

Nga ana e tij, John Fortier tha se ai ishte “absolutisht i bindur se do të kishte një transferim paqësor të pushtetit”, edhe nëse nuk ishte “më miqësore” ose “më e buta”.

“Do të ishte më mirë të pranonim humbjen e tij, por nëse tranzicioni vonohet, nuk do të jetë fundi i botës,” tha ai.