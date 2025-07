Bubulino, maskota, fishekzjarre… “Dream Festival” nesër ndez atmosferën në Prizren

Sheshi “Ismet Jashari – Kumanova” në Prizren do të shndërrohet nesër, më 2 korrik, në një hapësirë të magjishme për fëmijë dhe familje, me organizimin e “Dream Festival”, një nga ngjarjet më të gjalla të verës në qytet, raporton PrizrenPress.

Festivali fillon nga ora 20:00 dhe do të sjellë një program të pasur argëtues, me në qendër Bubulino Show-n, i cili pritet të entuziazmojë publikun më të vogël me humor dhe interaktivitet. Krahas tij, pritet edhe paraqitja e shumë maskotave të dashura për fëmijë, numra cirk, si dhe aktivitete surprizë me shpërndarje dhuratash.

Në fund të mbrëmjes, qielli i qytetit do të ndriçohet nga një spektakël fishekzjarrësh, që do të përmbyllë atmosferën festive të natës.

Organizatorët kanë theksuar se festivali është i hapur për të gjithë dhe se synon të krijojë një ambient të ngrohtë familjar, ku fëmijët dhe prindërit të festojnë së bashku në zemër të Prizrenit./PrizrenPress.com

Marketing



https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/