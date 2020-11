Festivali i Këngës do të zhvillohet në ambient te hapur

Ediconi i 59-të i Festivalit të Këngës, pavarësisht kushteve të vështira për shkak të pandemisë, do të realizohet, edhe pse ndryshe nga cdo vit tjetër. Deri më tani është publikuar lista me artistët pjesëmarrës, njëri prej të cilëve do të na përfaqësojë në Eurovizion, ndërkohë që po ashtu është zbuluar katërshja e prezantimit, e përbërë nga personazhe të njohur të ekranit.

Ditën e djeshme, në një konferencë të organizuesëve të festivalit, ku shpjeguan rregulloren e këtoj edicioni për këngëtarët dhe autorët e këngëve, po ashtu u zbuluan disa detaje në lidhje me mënyrën si spektakli do të zhvillohet.

Ndër të tjera u tha se festivali do të bëhet si asnjëherë më parë, me skenën që do të jetë në ambient të hapur. Vendi i zgjedhur është sheshi përballë stadiumit “Air Albania”, i njohur si sheshi tek “ish-Kolonat”. Për shkak të rregullave të Covid-19 nuk dihet ende nëse do të ketë orkestër apo jo, gjë që mund të ndikojë edhe në performancën “live” të artistëve.