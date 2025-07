Dalin në shitje biletat për ndeshjen Malisheva – Vikingur

Malisheva ka njoftuar se biletat për ndeshjen kundër Vikingur Reykjavik janë tashmë në shitje.

Ndeshja Malisheva – Vikingur do të zhvillohet të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, në kuadër të raundit të parë kualifikuese të Conference League.

KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/659010470502143

“Biletat për ndeshjen Malisheva vs Víkingur Reykjavík do të dalin në shitje nga sot, prej orës 17:00. Biletat mund t’i merrni në lokalin Creative Graphics, në rrugën Rilindja Kombëtare, përballë pastiçerisë Pavarësia. Gjithashtu ditën e ndeshjes nga ora 13:00, biletat do të dalin në shitje edhe tek stadiumi “FADIL VOKRRI” në dy pika të shitjes”, ka njoftuar klubi malishevas. “Çmimi i biletave: Lindje – 3€, Perëndim – 5€ dhe VIP – 10€”.

Marketing