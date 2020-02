Joshua – Fury, lajm i keq për dashamirët e boksit

Të dielën në mëngjes, Tyson Fury ka fituar ndaj amerikanit Deontay Vilder dhe është shpallur kampion i botës në peshat e rënda të WBC.

Pas këtij meçi, të gjithë dashamirët e boksit presin përballjen Tyson Fury – Anthony Joshua, për t’i unifikuar të gjithë titujt, po babai i Furyt ka thënë se nuk beson që diçka e tillë dp të ndodhë.

“Ata janë nivele të ndara. Ju e dini si alienët janë me vite para nesh për sa i përket fuqisë së trurit”, ka deklaruar John Fury.

“Kështu që djali im është para Joshua për sa i përket aftësisë. Ai do të qajë pas katër raundeve. Unë nuk mendoj se do të shihni këtë meç, sepse ai është i frikësuar, ai do të tërhiqet para se të përballet me Tyson”, ka shtuar John Fury.