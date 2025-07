Dragashit i sigurohet furnizim i qëndrueshëm me energji – Investim 9.3 milionë euro për nënstacionin e ri

Komuna e Dragashit do të përfitojë nga një investim madhor në sektorin e energjisë, me ndërtimin e një nënstacioni të ri elektrik NS Dragashi 110/35/10(20) kV dhe infrastrukturës përcjellëse, në vlerë prej 9.3 milionë eurosh. Projekti është iniciativë e KOSTT-it dhe do të bashkëfinancohet nga KfW – Banka Gjermane për Zhvillim, raporton PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, zhvilloi sot një takim informues me përfaqësues të kompanisë COLENCO, të angazhuar nga KfW për realizimin e këtij projekti.

“Sot (dje) pata kënaqësinë të mirëpres përfaqësuesit e kompanisë COLENCO, të angazhuar nga KfW, për projektin e ndërtimit të Nënstacionit të ri NS Dragashi, së bashku me infrastrukturën përcjellëse”, deklaroi Xheladini.

Ai shtoi se aktualisht projekti është në fazën e përgatitjes së specifikacioneve teknike dhe shumë shpejt pritet të kalojë në fazën e tenderimit.

Gjatë takimit, theksi u vendos edhe te integrimi i këtij investimi strategjik në Planin Zhvillimor Komunal (PZHK). Komuna ka filluar tashmë procedurat për hartimin e PZHK-së së re, në mënyrë që projekti të jetë pjesë përbërëse e planifikimit afatgjatë të zhvillimit komunal.

“Ky investim përfundimisht zgjidh problemin e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike në komunën tonë”, përfundoi kryetari Xheladini./PrizrenPress.com

