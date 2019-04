Kohë mërgimi

Prend Ndoja, SHBA

Me dhembje çdoherë të nesërmen e mendoja,

E, lamtumirë t’i thoja mërgimit,

Koha më mashtronte çdo ditë me radhë,

Dhe prita me zjarr ai çast për t’ardhë.

Ishte kohë e mërgimit të rëndë,

Kalonin muaj e vite pa asnjë lajm,

Një ditë pranvere, si një erë e lehtë,

M’erdhi një letër malli, e shkruar në katër fletë.

Kjo letër më solli në shpirt rreze shprese,

E lexoja pandalur dhe e lexoja përsëri,

Ishte si shiu në vapën e verës,

Që ma shuante mallin thellë në brendi.

Letra, gjatë shkrimit, në një cep të saj,

Kishte prekur baltën e tokës sime,

Ishte balta që më bëri të qaj,

E më lidhte fort me me vendlindjen time.

E shtrëngova fort në gji, e putha disa herë,

E mbështolla mirë- sa e shtrenjtë e me vlerë,

E merrja me vete e mbaja në portofolin tim,

Si lule pranvere- copër e vendit tim.

E ruajta si sytë, si copë shpirti e shkëputur,

Që kishte ardhur të jetonte me mua,

Dhe si dy pjesë lëviznim çdo gur,

Të shpëtojmë pjesën amë të robëruar

Udhëtonim bashkë, nëpër çdo shteg,

Bashkë trokitnim te dera e shpëtimit,

Në errësirën e lënë pas,

-Atje të sjellim dritën e gëzimit.

Zëri i më të dashurve, nuk dëgjohej me vite,

Shkëputje e plotë në kohë – mërgim i vërtetë,

E mbaja të mbyllur hidhërimin,

Me buzë të mbyllura e mallkoja mërgimin.

Kur një ditë kobra përfundoi në ferr,

Tokën time të dashur e kaploi freskia,

U shua vullkani i dhembjes në shpirtin tim,

-Kur u përqafova me trojet e mia.