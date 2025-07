Diva e skenës shqiptare, Aurela Gaçe, në Hardh Fest 2025

Hardh Fest premton emocione të mëdha këtë vit me një ndër emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare.

Aurela Gaçe, diva e skenës shqiptare, do të jetë pjesë e edicionit të sivjetmë të Hardh Fest, që mbahet më 5, 6 dhe 7 shtator në Rahovec, raporton PrizrenPress. Me një karrierë mbi dy dekada, Gaçe pritet të sjellë një performancë të paharrueshme në festivalin që bashkon verën, rrushin dhe muzikën.

Fituesja e shumë çmimeve në “Festivali i Këngës”, “Kënga Magjike” dhe përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision, do të performojë disa nga hitet më të njohura të saj, si “Origjinale”, “Hape Veten” dhe “Feel the Passion”.

Organizatorët premtojnë një atmosferë të jashtëzakonshme, ku muzika do të ndërthuret me traditën dhe mikpritjen rahoveciane. Festivali mbetet pa bileta, i hapur për të gjithë, me moton: “Për kokërr t’qefit!”/PrizrenPress.com

