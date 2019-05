Mos më le

Mos më le

Mos më le

duhet harruar

çdo gjë që mund të harrohet

tashmë e shkuar

të harrojmë kohën e keqkuptimeve

dhe kohën e humbur

duhet ditur si

të harrojmë orët

që ndonjëherë vrasin

me goditjet e pse-së

zemrën e lumturisë

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Unë do të dhurojë

perla të shiut

të ardhura nga vendet

ku as shi nuk ka

do ta gërmoj tokën

deri pas vdekjes sime

për t’a mbuluar trupin

me ari dhe dritë

do të bëj një mbretëri

ku dashuria do të jetë mbret

ku dashuria do të jetë ligj

mbretëreshë do të jeshë ti

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

unë do të shpikë për ty

fjalë të pakuptimta

që do t’i kuptosh ti

ty do të flas

për të dashuruarit- atje

që u panë dy herë

me zemrat e tyre në flakë

unë do të rrëfej

historinë e këtij mbreti

që vdiq se nuk mundi

të të takoj ty

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Shpesh kemi parë

zjarre që rindezen

nga vullkan i lashtë

që mendohej i shuar

Duket se ka

toka të djegura

që japin më shumë drithë

se më i miri prill

Dhe kur mbrëmja të vijë

dhe qiellin të përflakë

e kuqja dhe e zeza

a s’martohen dot

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

më nuk do të qaj

më nuk do të flas

do të fshehem unë

veç për të parë ty

duke vallëzuar e buzëqeshur

dhe për të dëgjuar

tek këndon dhe qesh

më ler të jem për ty

hija e hijes tënde

hija e dorës tënde

hija e qenit tënd

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Mos më le

Nga: Jacques Brel

Përktheu: Rozafa Kelmendi