DokuFest shpalos filmat në programet garuese

DokuFest ka publikuar sot listën e plotë të filmave që do të marrin pjesë në programet garuese të edicionit të 24-të të festivalit.

Pas shqyrtimit të një numri rekord prej gati 3,500 aplikimesh, ekipi i programimit prezanton filmat që do të garojnë për çmimet e DokuFestit.

Gjithsej janë përzgjedhur 99 filma në shtatë kategori garuese, ndërkohë që gara për Truth Dox është pezulluar këtë vit dhe pritet të rikthehet në edicionin e vitit 2026, edicionin jubilar të festivalit.

Në pritje të publikimit të programit të plotë më 15 korrik, DokuFest do të vazhdojë të lansojë programet speciale në ditët në vijim, përfshirë edhe njoftimin për Temën e shumëpritur, përzgjedhjen e filmave për programin View from the World, programin Spotlight, programin retrospektiv, programin e plotë të DokuKids, si dhe një sërë programesh të tjera të kuruara me kujdes: panele diskutimi, ligjërata, masterklasa, si dhe performanca të artistëve të njohur gjatë festivalit, në kuadër të DokuNights.

Veton Nurkollari, Drejtor Artistik i DokuFestit, thotë:

“Emocioni i momentit kur më në fund kemi mundësinë të ndajmë me publikun përzgjedhjen e filmave në garë është i pashpjegueshëm me fjalë. E them këtë sepse këtë vit kemi parë shumë filma të shkëlqyer; jemi kujdesur për ta, për njerëzit që ata paraqesin, por edhe për ata që i kanë realizuar. Ka qenë një vit i vështirë, i dhunshëm dhe i trazuar, dhe kjo gjendje padyshim reflektohet në përzgjedhjen që kemi bërë dhe në atë që do të shfaqet në DokuFest së shpejti. Por ky moment është po ashtu një rikujtim se regjisorët e dokumentarëve janë gjithmonë duke ndjekur atë që po ndodh sot në botë dhe janë pikërisht ata që na rikthejnë histori të kaluara për t’i parë dhe për t’u kujdesur për to. Prandaj, kjo përzgjedhje është një mënyrë për të nderuar këta heronj të heshtur dhe ne jemi krenarë që ofrojmë një hapësirë ku puna e tyre mund të shihet dhe të vlerësohet nga shumë të tjerë”.

Samir Karahoda, Programues i Filmave të Shkurtër në DokuFest, thotë:

“Edhe këtë vit, përzgjedhja e filmave të shkurtër pasqyron një botë që nuk është më ajo që ka qenë dikur. Një botë në trazira, një shoqëri që po ndryshon çdo ditë e më shumë dhe një realitet gjithnjë e më kompleks.

Duke pasur parasysh këtë, kemi qenë në kërkim të zërave të guximshëm dhe vizioneve unike që sfidojnë qasjet tradicionale, si në përmbajtje ashtu edhe në gjuhën kinematografike, përmes tregimeve që trajtojnë kriza personale, zhvendosje, ndarje shoqërore dhe ndjeshmëri njerëzore në zbehje. Besojmë se kemi gjetur shumë nga këto në përzgjedhjen e mëposhtme të filmave të shkurtër.”

DokuFest do të mbahet nga data 1 deri më 9 gusht, në hapësira të ndryshme në qendrën historike të Prizrenit, si dhe në ITP – Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve, dhe në kinematë Abi Qarshia.

Shiko listën e plotë të filmave në garë:

BALKAN DOX:

A Strange Colour of Dream

(Director: Yasemin Akinci, Producer: Grégory Ghersy, Aslihan Altug, Kivilcim Akay,

Louis Grangé, Thomas Robin / Turkey, France)

The Mountain Won’t Move

(Director: Petra Seliškar, Producer: Sara Ferro, Victor Ede, Petra Seliškar / Slovenia,

North Macedonia, France)

The Track

(Director: Ryan Sidhoo, Producer: Ryan Sidhoo, Graham Withers / Bosnia and

Herzegovina, Canada)

Soil and Wings

(Director: Stefan Malesevic, Producer: Jelena Angelovski, Ivana Shekutkoska / Serbia,

North Macedonia)

Possibility of Paradise

(Director: Mladen Kova?evi?, Producer: Iva Plemi? Divjak, Mladen Kova?evi? / Serbia,

Sweden)

Human Fiction

(Director: Andreas Hadjipateras, Producer: Valerie Kontakos, Despina Pavlaki / Greece)

I Have Never Been on an Airplane

(Director: Redon Kika, Producer: Dardan Hoti / Kosovo)

Bright Future – Viitor Luminos

(Director: Andra MacMasters, Producer: Monica L?zurean Gorgan / Romania, South

Korea)

Greetings from Secretariat – Pozdrav iz Sekretarijata

(Director: Ivan Ramljak, Producer: Igor Grubi? / Croatia)

Blue, Revolution and VHS Tapes

(Director: Serdar Kökçeo?lu Producer: Ahmet Gürata / Turkey)

Ceasefire

(Director: Jakob Krese, Producer: Jakob Krese, Annika Mayer, Ivana Naceva / Slovenia,

Germany, Italy)

Antigona

(Director: Iber Deari, Mirsad Abazi, Producer: Avdi Thachi / North Macedonia)

Merging Bodies

(Director: Adrian Paci, / Italy)

Lavender – Lavanda

(Director: Mateja Rai?kovi?, Producer: Emily Emina Džindo / Montenegro, Bosnia and

Herzegovina, Hungary)

Stars of Roma Termini

(Director: Ado Hasanovi?, Producer: Admon Film & Cortovisioni, Mama Termini / Italy,

Bosnia and Herzegovina)

Twst – Things We Said Today

(Director: Andrei Ujica, Producer: Anamaria Antoci / Romania, France)

The Divided City of Mitrovica

(Director: Marko Grba Singh, Producer: Jelena Angelovski / Kosovo, Serbia)

INT’L DOX: FEATURES:

Action Item

(Director: Paula ?urinová, Producer: Matej Sotník / Slovakia, Czech Republic, Germany)

Fiume O Morte!

(Director: Igor Bežinovi?, Producer: Tibor Keser, Vanja Jambrovi? / Croatia)

Always (??)

(Director: Deming Chen, Producer: Hansen Lin/ United States, France, China)

A Want In Her

(Director: Myrid Carten, Producer: Eline van Wees, Kat Mansoor, Roisín Geraghty,

Tadhg O’Sullivan / Ireland, United Kingdom, Netherlands)

To the West, in Zapata – Al Oeste, En Zapata

(Director: David Bim, Producer: David Bim, Lia Rodríguez / Cuba, Spain)

Imago (???)

(Director: Déni Oumar Pitsaev, Producer: Nicolas Lebecque / France, Belgium)

Agatha’s Almanac

(Director: Amalie Atkins, Producer: Amalie Atkins / Canada)

The Memory of Butterflies – La memoria de las mariposas

(Director: Tatiana Fuentes Sadowski, Producer: Ico Costa, Isabel Madueño Medina /

Peru, Portugal)

River of Grass

(Director: Sasha Wortzel, Producer: Danielle Varga, Sasha Wortzel / United States)

Special Operation (?????????? ????????)

(Director: Oleksiy Radynski, Producer: Lyuba Knorozok / Ukraine, Lithuania)

INT’L DOX: SHORTS:

The Flowers Stand Silently, Whispering

(Director: Theo Panagopoulos, Producer: Marissa Keating / United Kingdom)

Ramallah, Palestine, December 2018

(Director: Juliette Le Monnyer, Producer: Atelier Graphoui – Ellen Meiresonne, Juliette

Le Monnyer / Belgium, Palestine)

Tin City

(Director: Feargal Ward, Producer: Feargal Ward / Ireland)

The Ban

(Director: Roisin Agnew, Producer: Alison Millar, Sam Howard / Northern Ireland, Ireland)

Green Grey Black Brown

(Director: Yuyan Wang, Producer: Yuyan Wang / South Korea, France, China)

Being John Smith

(Director: John Smith, Producer: John Smith / United Kingdom)

Razeh-del (??? ??)

(Director: Maryam Tafakory, Producer: Leonardo Bigazzi / Iran, United Kingdom, Italy)

in retrospect (rückblickend betrachtet)

(Director: Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko, Producer: Daniel Asadi Faezi, Mila

Zhluktenko / Germany)

Common Pear

(Director: Gregor Boži?, Producer: Marina Gumzi / Slovenia, United Kingdom)

Koki, Ciao

(Director: Quenton Miller, Producer: Aram Lee / Netherlands)

+10K

(Director: Gala Hernández López, Producer: Adrià Lahuerta, Carlota Coloma, Gala

Hernández López, Quentin Brayer, Yannick Beauquis / France, Spain)

L’mina

(Director: Randa Maroufi, Producer: Oumayma Zekri Ajarrai, Randa Maroufi / Morocco,

France, Italy, Qatar)

Some Memories

(Director: Lotte Schbreiber, Producer: Lotte Schbreiber / Austria)

Bardo

(Director: Viera ?ákanyová, Producer: Matej Sotník / Czech Republic, Slovakia)

We Were the Scenery

(Director: Christopher Radcliff, Producer: Cathy Linh Che, Jess X. Snow / United States)

HUMAN RIGHTS DOX:

Your Touch Makes Others Invisible

(Director: Rajee Samarasinghe, Producer: DaManuel Richardson, Maggie Corona

Goldstein, Rajee Samarasinghe, Solomon Turner, Tabs Breese / Sri Lanka)

The Last Ambassador – Die letzte Botschafterin

(Director: Natalie Halla, Producer: Arash T. Riahi, Natalie Halla, Peter Drössler, Sabine

Gruber /Austria)

Under the Flags, the Sun

(Director: Juanjo Pereira, Producer: Gabriela Sabaté, Ivana Urizar, Juanjo Pereira,

Leandro Listorti, Paula Zyngierman / Paraguay, Argentina, United States, France,

Germany)

Home Game

(Director: Lidija Zelovi?, Producer: Lidija Zelovi? / Netherlands)

Unwelcomed (Si vas para Chile)

(Director: Amilcar Infante, Sebastian Gonzalez M., Producer: Esteban Sandoval,

Sebastian Gonzalez M. / Chile)

Say Goodbye

(Director: Paloma López Carrillo, Producer: Abril López Carrillo / Mexico)

The Vanishing Point – Noghteh-e-Goriz

(Director: Bani Khoshnoudi, Producer: Bani Khoshnoudi, Janja Kralj / Iran, United

States, France)

My Dear Theo (? ?????’? ? ??????)

(Director: Alisa Kovalenko, Producer: Kasia Kuczynska / Ukraine, Poland, Czech

Republic)

GREEN DOX:

The Tree of Authenticity – (L’Arbre de l’Authenticité)

(Director: Sammy Baloji, Producer: Rosa Spaliviero / Belgium, Democratic Republic of

Congo)

Red Forest (Forêt Rouge)

(Director: Laurie Lassalle, Producer: Frédéric Féraud / France)

Lost for Words

(Director: Hannah Papacek-Harper, Producer: Gabriela Sawaya / France, United

Kingdom)

Seeds

(Director: Brittany Shyne, Producer: Danielle Varga, Sabrina Schmidt Gordon / United

States)

Only on Earth

(Director: Robin Petré, Producer: Signe Skov Thomsen, Malene Flindt Pedersen/

Denmark, Spain, Sweden)

May the Soil Be Everywhere

(Director: Yehui Zhao, Producer: Andrew Felsher / United States, China)

The Coriolis Effect

(Director: Corinne van Egeraa, Petr Lom, Producer: Corinne van van Egeraat /

Netherlands, Norway)

Shifting Baselines

(Director: Julien Elie, Producer: Andreas Mendritzki, Aonan Yang, Julien Elie/ Canada)

INT’L SHORTS:

Almost Certainly False – Neredeyse Kesinlikle Yanl??

(Director: Cansu Baydar, Producer: Ali Farkhonde, Cansu Baydar, Ceyda Yüceer, Izlem

Genç, Sinan Yusufoglu, Ulas Tuna Astepe / Turkey)

I’m Glad You Are Dead Now

(Director: Tawfeek Barhom, Producer: Akis Polizos, Alexandre Perrier, Stylianos

Kotionis, Tawfeek Barhom / France, Greece, Palestine)

1:10

(Director: Sinan Taner, Producer: Jaelle-Marie Grossklaus / Switzerland)

Absent – Noksan

(Director: Cem Demirer, Producer: Berfin Demirat, Cem Demirer / Turkey)

Aferrado

(Director: Esteban Azuela, Producer: Daniel Cabrera Guzmán Belmont, Esteban Azuela

/ Mexico)

Casa Chica

(Director: Lau Charles, Producer: Luna Martínez Montero / Mexico)

Choice (Izbor)

(Director: Marko Crnogorski, Producer: Jana Paunoska, Marko Crnogorski, Naum

Doksevski / North Macedonia)

Beneath Which Rivers Flow (???????)

(Director: Ali Yahya, Producer: Jafar Sadik / Iraq)

Notes From Planet Three

(Director: Simon Ellis, Producer: Simon Ellis, Rachel Robey, Alastair Clark / United

Kingdom)

The Rain Will Weep (Proplakat ?e kiša)

(Director: Damir ?u?i?, Producer: Jelena Duh / Croatia)

The Last People (Die letzten Menschen)

(Director: Nicolás Pindeus, Producer: Alisa Frischholz, Melvyn Zeyns /Austria)

Samba Infinito

(Director: Leonardo Martinelli, Producer: Clara Marquardt, Damien Megherbi, Justin

Pechberty, Leonardo Martinelli, Lucas H. Rossi, Rafael Teixeira, Renan Barbosa

Brandão / Brazil, France)

Hippopotami (He Ma)

(Director: JJ Lin, Producer: Lin Jianjie, Lou Ying / China, Hong Kong SAR China)

Grandma Nai Who Played Favorites (Chao Somnop Chet)

(Director: Chheangkea, Producer: Daniel Mattes, Karen Madar / Cambodia, France,

United States)

Loynes

(Director: Dorian Jespers, Producer: Clyde Gates, Jules Reinartz / Belgium, France,

United Kingdom, North Macedonia)

The Eggregores Theory

(Director: Andrea Gatopoulos, Producer: Andrea Gatopoulos, Ariens Damsi, Luigi

Mascolo, Marco Crispano, Marco Santoro, Orazio Guarino / Italy)

Wassupkaylee

(Director: Pepi Ginsberg, Producer: Karen Madar, Nelson Ghrénassia, Pepi Ginsberg,

Stéphane Marchal / France, United Kingdom)

Sammi Who Cannot Detouch His Body Parts

(Director: Rein Maychaelson, Producer: Astrid Saerong, Muhammad Ihsan Ibrahim /

Indonesia)

Little Rebels Cinema Club

(Director: Khozy Rizal, Producer: Hardy Yohansyah, Rayner Wijaya / Indonesia)

Masterpiece Mommy

(Director: Dorothy Sing Zhang, Producer: Lily Ashton (Iconoclast UK), Sarah Pearson

(Iconoclast UK) / United Kingdom, China)

Deck 5B (Däck 5B)

(Director: Malin Ingrid Johansson, Producer: Adam Holmström Meinking, Andrea

Gyllenskiöld, Joel Rostmark / Sweden)

The Scarificed Meat

(Director: Hojat Jolodar, Producer: Neda Abbasi Ghayeni / Iran)

Blue Heart (Coeur Blue)

(Director: Samuel Suffren, Producer: Samuel Suffren / Haiti, France)

Lili

(Director: Liao Shuhan, Luo Zhaoguang Producer: Hang Lu, Huang Yingting/ China)

Garan

(Director: Mahsum Ta?k?n, Producer: Mahsum Ta?k?n, Vildan Ersen / Turkey)

After Colossus

(Director: Timoteus Anggawan Kusno, Producer: Leonardo Bigazzi / Indonesia)

One of them (Yeki Az Anha)

(Director: Mostafa Vaziri, Producer: Hossein Kakavand / Iran)

Under the Mountains’ Shadow (Vultosos Cumes)

(Director: Diogo Salgado, Producer: Isabel Machado, Romain Bent, Simon Heymans /

Portugal)

NATIONAL:

Five Seasons of my Childhood (Pesë Stinët e Fëmijërisë Sime)

(Director: Besim Ugzmajli, Producer: Besim Ugzmajli, Eduardo M Escribano / Kosovo,

Spain)

Ndera

(Director: Endrit Qarolli, Producer: Fis Cahani / Kosovo)

Ben’s Birthday – Bens Geburtstag

(Director: Robert Deçani, Producer: Anna Weber / Germany)

In Socialist Paradise (It Never Rains) (Në parajsën socialiste (Nuk bie shi))

(Director: Ermela Teli, Producer: Ermela Teli / Albania)

The Rabbit is Dead

(Director: Hanis Bagashov, Producer: Hanis Bagashov, Lyubo Yonchev / North

Macedonia)

I Had White Cotton in My Yard, I Fed It, I Watered It

(Director: Endi Tupja, Klodiana Millona, Producer: Endi Tupja, Klodiana Millona /

Albania)

The Goddess on the Throne – Hyjnesha në Fron

(Director: Durim Klaiqi, Producer: Durim Klaiqi / Kosovo)

No Parking – Mos Parko

(Director: Zana Radogoshi, Producer: Genc Berisha / Kosovo)

Fluturat

(Director: Astrit Ismaili, Producer: Florian Joahn / Netherlands)

SOS

(Director: Anita Morina, Producer: Fis Cahani / Kosovo)

I Believe the Portrait Saved Me (Mua Besoj më Shpëtoj Portreti)

(Director: Alban Muja, Producer: Edon Rizvanolli / Kosovo, The Netherlands)

Fatbardha

(Director: Kitty Kentezi, Producer: Kitty Kentezi / Greece)

Mama Klorin

(Director: Doreida Xhogu , Producer: Doreida Xhogu , Mina Dreki / Greece)