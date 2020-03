Kurti nuk shkon te Thaçi për takim, jep arsyet e refuzimit

Kryeministri Albin Kurti nuk do të shkojë në takim te Presidenti Hashim Thaci. Kurti ka thënë se si kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje nuk ka interesim ta takojë Thaçin, ndërsa si Kryeministër do ta takojë atë kur t’i kryen takimet me kryetarë të partive.

Kurti e refuzon ftesën e Presidentit Thaci, i cili e ka ftuar atë në cilësinë e kryetarit të Lëvizjës Vetvëendojses, e jo si kryeministër të vendit.

Zyra për Media e LVV’së, e ka konfirmuar për Gazetën Express se Kurti nuk do të shkojë në takimin që Thaci e ka planifikuar ta mbajë në 13:30.

Kryeministri Kurti ka thënë sot se Presidenti Thaci është dashur të shkonte në seancën ku foli e mbijetuara e dhunës seksuale në luftë, Vasfije Krasniqi “e jo të mbajë takime të ndara, për të përcarë”.

Kurti e ka ftuar dy herë gjatë një muaji presidentin Thaci për takime, por ai nuk është përgjigjur. /Express/