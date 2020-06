Kush testohet e kush jo për koronavirus, MSH del me sqarimin e fundit

Ministria e Shëndetësisë ka thënë se nuk ka ndonjë vendim që të ndalen testimet për rastet e kontaktit të të infektuarve me COVID-19. MSH’ja ka treguar edhe për kriteret në bazë të të cilave do të testohen qytetarët.

Përmes një komunikate drejtuar mediave, ky institucion ka bëre me dije se do të testohen të gjitha rastet e hospitalizuara në Klinikën Infektive dhe repartet e dedikuara për pacient me COVID-19, personeli shëndetësor me shenja dhe simptoma të infeksionit si dhe personeli që ka pasur kontakt të afërt dhe të pambrojtur me të infektuarit.

Testimeve do të iu nënshtrohen edhe të gjitha kontaktet e afërta të personit COVID-19 pozitiv, të cilët kanë shenja dhe simptoma të kësaj sëmundje , personat moshuar dhe personat me sëmundje kronike dhe të gjitha rastet e dyshuara që kanë shenja klinike në SARI në komunitet apo institucionet e mbyllura (shkolla, spitale, shtëpi të pleqve, burgje).

Ndërkohë, personat asimptomatikë nuk do të testohen, por udhëzohen në vetizolim 14 ditor si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore dhe në rast të shfaqjes së simptomave të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë./Gazeta Express

Komunikata e plotë:

Ministria e Shëndetësisë i hedh poshtë si të pavërteta shkrimet në disa portale, sipas të cilave, “prej sot në Kosovë është marrë vendimi që për një kohë të pacaktuar të ndalë testimin për Covid-19 të rasteve të kontaktit” (SARS-COV-2)”.

Ky lajm nuk është i vërtetë, sepse nuk ka asnjë vendim që përcakton diçka të tillë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.

Për informim të drejtë të publikut, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Komiteti për Monitorimin e Sëmundjeve Ngjitëse të Ministrisë së Shëndetësisë, bazuar në Rekomandimet e OBSH për Strategjinë e Testimit Laboratorik dhe ri-testimit si dhe në strategjinë e testimit të ECDC (datës 27 maj 2020) ka rekomanduar përditësimin e strategjisë së testimit dhe ri-testimit për SARS-CoV-2, duke përcaktuar edhe bërjen e testimit laboratorik për COVID-19 sipas disa kritereve si:

Pacientët me infeksion akut të traktit respirator (fillimi i papritur i sëmundjes me të paktën njërin këto shenja e simptoma: kollë, ethe, frymë-zënie) ose shfaqje e papritur e anosmisë (humbje e shqisës së nuhatjes), ageusia (shijes) ose imazheri radiologjike që tregojnë lezione kompatibile me COVID-19;

Histori udhëtimi ose vendbanimi në një vend/zonë, ku ka pasur vatra të rasteve ose përhapje në komunitet gjatë 14 ditëve para fillimit të simptomave;

Kontakt i ngushtë me rast të konfirmuar ose të mundshëm COVID-19 në 14 ditët e fundit para fillimit të simptomave;

Person që kërkon hospitalizim;

Personi banor ose anëtar i stafit, në një institucion rezidencial për personat e ndjeshëm, në 14 ditët para fillimit të simptomave.

Prandaj, duke u nisur nga kriteret e lartpërmendura rekomandohen për testim:

Të gjitha rastet e hospitalizuara në Klinikën Infektive dhe repartet e dedikuara për pacient me COVID-19;

Pacientët në repartet e Pulmologjisë dhe Kujdesit Parësor Shëndetësor me infeksione të rënda respiratore;

Personeli shëndetësor me shenja dhe simptoma të infeksionit si dhe personeli që ka pasur kontakt të afërt dhe të pambrojtur me persona të konfirmuar me SARS CoV-2;

Kontaktet e afërta të personit COVID-19 pozitiv, të cilët kanë shenja dhe simptoma të COVID-19;

Personat e moshuar dhe personat me sëmundje kronike (sëmundje të mushkërive, kancer, insuficiencë të zemrës, sëmundje cerebrovaskulare, sëmundje renale, sëmundje të mëlçisë, hipertension, diabet dhe gjendje imunokompromituese) të cilët kanë shenja të infeksionit akut respirator;

Të gjitha rastet e dyshuara që kanë shenja klinike në SARI në komunitet apo institucionet e mbyllura (shkolla, spitale, shtëpi të pleqve, burgje);

Shtetasit e Kosovës të cilët udhëtojnë jashtë vendit për trajtim mjekësor duhet të kenë dokumentacionin mjekësor valid përcjellës nëse kërkohet testimi nga shteti në të cilin udhëtojnë

Nuk testohen personat asimptomatikë, por udhëzohen në vetizolim 14 ditor si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore dhe në rast të shfaqjes së simptomave të kërkojnë ndihmë mjekësore menjëherë.

Rekomandimet e lartpërmendura do të shqyrtohen nga Komiteti për Monitorimin e Sëmundjeve ngjitëse për t’u bërë pjesë e Strategjisë së përditësuar të testimit dhe ri-testimit për Covid-19.

Duke vlerësuar rëndësinë e informimit korrekt dhe rolin e mediave gjatë pandemisë Covid-19, MSh u bën thirrje mediave që informatat rreth Covid-19 të konfirmohen para se të plasohen në institucionet kompetente për menaxhimin e situatës me Covid-19 sië është MSH dhe IKSHPK.