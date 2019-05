KFOR-i turk shtron iftar në Prizren

Ushtarët turq me detyrë që nga viti 1999 e këtej në misionin paqeruajtëse KFOR në Kosovë, ashtu si çdo muaj ramazani, vazhdojnë të ruajnë traditën e organizimit të iftarit të përbashkët edhe këtë vit.

Kryesia e Këshillit Turk (KFOR-i turk), i cili në Kosovë ka 20 vjet që punon për garantimin e sigurisë së këtij vendi, Çadrën e Ramazanit, gjë që e ka kthyer tashmë në traditë, këtë vit po e ngre në qytete të ndryshme të vendit si Mitrovicë, Mamushë, Prishtinë, Gjilan, Pejë, Gjakovë dhe ne shume fshatra të tjera dhe takohet me kosovarët në iftar, sot me datë 8 Maj 2019 do të hap çadrën e iftarit në qytetin e Prizrenit, konkretisht në Sheshin e Dëshmorëve.

Organizimi është i hapur për publikun.