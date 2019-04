Prizren/ Paraburgim personit me probleme psikike

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, i ka caktuar një muaj paraburgim ndaj të pandehurit me iniciale B.RR nga fshati Kobaj, Komuna e Prizrenit për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, “përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm” dhe veprës penale “sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”.

Në njoftimin për media, Gjykata thotë se me datën 29.03.2019, rreth orës 21:10 minuta, në shtëpinë e tij familjare në fshatin Kobaj-Komuna e Prizrenit, “i pandehuri ka gjuajtur me armë fillimisht jashtë shtëpisë dhe pastaj edhe në dhomën e gjumit tek prindërit e tij”.

“Pas arrestimit i njëjti ka tentuar të arratiset, ka sulmuar policët të cilët kanë tentuar ta ndalojnë dhe është ndaluar nga ana e policisë jashtë Stacionit Policor ku sërish është arrestuar. Nga deklarata e prindërve shihet se i pandehuri ka probleme psikike dhe çrregullime mendore si dhe është agresiv. Gjithashtu në shkresat e lëndës është bashkangjitur raporti mjekësor i QKMF në Prizren, lidhur me trajtimin mjekësor që i është dhënë të dëmtuarve – policëve me iniciale V.K. dhe M.I. viktimave nga sulmi fizik”, thotë Gjykata Themelore e Prizrenit.

Sa i përket kërkesës për zbatimin e ekzaminimit psikiatrik të propozuar nga prokurori i shtetit, gjykata konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore që të pandehurit t’i caktohet paraburgimi dhe t’i urdhërohet ekzaminimi psikiatrik, duke pasur parasysh se i pandehuri nuk është deklaruar në Polici, i ka sulmuar policët, e ka kërcënuar mbrojtësin e tij dhe ka qenë agresiv gjatë tërë kohës së ndalimit duke mos komunikuar.

“Gjatë seancës, gjyqtarja e procedurës paraprake nuk ka mundur të komunikojë me të pandehurin i cili është sjellë nga ana e Forcave Speciale të Policisë, pasi që policët e rregullt nuk kanë mundur ta sjellin para gjykatës. Pasi që i pandehuri ka shenja të çrregullimit psikik, gjykata ka urdhëruar që të bëhet ekzaminimi psikiatrik në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, pranë QKUK-së në Prishtinë”, deklaron më tej kjo gjykatë.

Duke pasur parasysh rrethanat e kryerjes së veprës penale, karakteristikat personale të të pandehurit si dhe faktin se palët jetojnë në një shtëpi, sipas konstatimit të gjykatës “caktimi i masës së paraburgimit tani për tani është më se i domosdoshëm dhe i arsyeshëm”.

Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit 29.03.2019 e cila do të zgjasë deri me datën 29.04.2019.