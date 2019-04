Ramë Vataj zgjedhet kryetar i PDK-së në Suharekë

Partia Demokratike e Kosovës ka përmbyllur sot procesin e brendshëm zgjedhor në Degën e Suharekës.

Kryetar i degës është zgjedhur Ramë Vataj, ka bërë të ditur partia, nëpërmjet një njoftimi.

Delegatët e Kuvendit Zgjedhor në Suharekë po ashtu votuan për anëtarët e Këshillit Drejtues si dhe propozuan delegatët për Konventën Qendrore të PDK-së.

PDK po shkon drejt fundit të mbajtjes së zgjedhjeve në mbarë lokalitetet e Republikës së Kosovës, që do të rezultojnë me mbajtjen e Konventes Qendrore ku do të zgjedhet kryetari i partisë, kryesia qendrore dhe Këshilli Drejtues.