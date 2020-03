Molliqaj: Kurti do të shkarkohet

Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj, ka paralajmëruar se kryeministri i vendit, Albin Kurti, do të shkarkohet shpejt nga posti i tij.

Molliqaj ka thënë në emisionin “Pressing”, në televizionin T7, se nuk beson se do të zbatohet paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tërheqjen e trupave ushtarake nga Kosova, për shkak të mosheqjes së plotë dhe pa kushte të taksës ndaj Serbisë.

Ai ka thënë se tërheqja e ushtarëve amerikanë nga Kosova nuk do të ndodhë, për shkak se Kurti do të largohet nga udhëheqja e qeverisë së vendit.

“Kurti do të shkarkohet, e them me bindje të thellë”, është shprehur Molliqaj në T7. /Express/