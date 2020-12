Prizren, 6 muaj burg me kusht për mos raportim të pasurisë

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarit R.M., për shkak se ka kryer veprën penale mos raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare.

Nga data 01.03.2019-31.03.2019, i pandehuri R.M., në cilësi të zyrtarit të lartë publik për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik, dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë, në formularin për deklarimin e pasurisë të datës 28.03.2019, të paraqitur në Agjencinë Kundër Korrupsion në Prishtinë, nuk ka bërë deklarim në zotërimin e aksioneve në shoqëri tregtare të prindit të tij H.M., si dhe të hyrat nga këto aksione, të dhëna këto të domosdoshme për deklarimin e pasurisë për zyrtarët e lartë publik.

Gjykata me këtë rast të akuzuarit i ka shqiptuar gjobë 800 euro dhe dënim me burg me kusht prej 6 gjashtë muaj, i cili nuk do të ekzekutohet në afatin prej 1 viti, në rast se i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.