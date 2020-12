Qeveria ndan 203 mijë euro për shoqatat e dala nga lufta

Me kërkesë të ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, në mbledhjen e Qeverisë janë ndarë 203 mijë euro për shoqatat e kategorive të dala nga lufta dhe për Lidhjen e Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, raporton Ekonomia Online.

Lidhur me këtë mbështetje financiare, si propozues i kësaj kërkese, ministri i MPMS, Skender Reçica, ka thënë se, kujdesi ndaj vlerave të luftës çlirimtare, respektivisht ndaj ushtarëve çlirimtarë, të cilët na bëjnë? krenarë sa herë kujtojmë? se liria nuk erdhi vetë, është obligim i yni institucional.

“Prandaj, mbështetja e kategorive të dala nga lufta kërkon përkushtimin tonë, dhe ne tashmë jemi dakorduar bashkërisht me Kryeministrin dhe me përfaqësuesit e shoqatave të dalura nga lufta që përkujdesja ndaj invalidëve të luftës çlirimtare, respektivisht trajtimi mjekësor i tyre me proteza, nga viti i ardhshëm të rregullohet në mënyrë institucionale përmes Institucioneve përgjegjëse Shëndetësore dhe shërbimit spitalor klinike universitar, sikur që jemi dakorduar që mbështetja financiare për shoqatat e dalura nga lufta nga viti i ardhshëm të përfshihet në ligjin për buxhetin e shtetit”, ka thënë ministri Reçica.

Reçica ka thënë se, të ndodhur në situatë pandemie dhe nisur nga nevoja për mbështetje emergjente për kategoritë e dala nga lufta, duhet ndarja e mjeteve financiare në shumën prej 203,000.00 euro: për Shoqatën e Familjeve të Dëshmorëve, Shoqatën e Invalidëve dhe Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së si dhe Lidhjen e Pensionistëve të Kosovës.

“Ky vendim ka për qëllim përkrahjen financiare të këtyre shoqatave, për shkak të gjendjes emergjente të shkaktuar nga COVID-19 dhe gjendjes po ashtu të rëndë për funksionimin dhe kryerjen e obligimeve të tyre, si dhe mbështetjen për përmirësimin e shëndetit të invalidëve të luftës. Ky fond do të ndahet në kuadër të Fondit për Rimëkëmbje ekonomike”, ka thënë ministri Reçica.

“Këto mjete do të ndahen si në vijim: 17,000.00 €, do të ndahen për aktivitetet e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve. 34,000.00 € do të ndahen për mbështetje të Organizatës se Veteranëve të Luftës së UÇK-së; 15.000.00 € do të ndahen për mbulimin e shpenzimeve për funksionimin e Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së; 125,000.00 do të ndahen për mbulimin e shpenzimeve për proteza për Invalidët e Luftës së UÇK-së, të cilët e ka gjendjen e rëndë shëndetësore dhe kanë nevojë të domosdoshme për to. Po ashtu me qëllim të mbështetjes për mbulimin e shpenzimeve të aktiviteteve dhe funksionimin e Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, në kuadër të së cilës funksionojnë 30 Organizata Komunale të Pensionistëve do te ndahen 12,000 euro”.

Ndër pikat e mbledhjes së Qeverisë ka qenë edhe shqyrtimi i propozim-vendimit për t’i propozuar Kuvendit mendimin lidhur me nismën legjislative për Projektligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, raporton Ekonomia Online.

Lidhur me ketë ka folur edhe ministri Reçica, i cili ka thënë se krahas kësaj nismë ligjore, ne si MPMS jemi duke punuar shumë në të njëjtët kohë në eliminimin e shumë padrejtësive që janë duke u bërë ndaj pensionistëve tanë.

Reçica ka thënë se, ne paralelisht jemi duke punuar edhe në reformën e sistemit pensional, ku tashmë bashkë me MF jemi duke e negociuar edhe me FMN-në, po ashtu si MPMS tashmë kemi edhe një nismë ligjore, ku edhe për këtë jemi duke negociuar bashkë me FM, më tepër për shkak të rrethanave me pandeminë, pra është fjala për plotësim ndryshimin e Ligjit për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, respektivisht pikat ku ndalojnë njohjen e stazhit të punës të larguarve nga puna dhunshëm nga regjimi serb në vitet 90-99. Gjithsesi, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka thënë se, jam në çdo moment përkrahës i çfarëdo Nismë ligjore që mbështet pensionistët tanë dhe qytetarët në përgjithësi, mirëpo ne si MPMS në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Fondin Ndërkombëtar shumë shpejt do të kemi një dakordësim dhe Ligjin në fjalë, me plotësimet e nevojshme do ta procedojmë për miratim në qeveri e pastaj në parlament.