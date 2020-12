Sonte meçi Joshua – Pulev, në program edhe Florian Marku

Pasi është hakmarrë për humbjen e befasishme kundër Andy Ruizit dhe e morri përsëri titullin e kampionit të botës në kategoritë IBF, WBA dhe WBO, Anthony Joshua do të rikthehet sonte në ring ku do të ndeshet me Kubrat Pulevin, me fillim nga ora 23:00.

Një fitore e mundshme sot e Joshuas, do ta shihte atë të afrohej një hap më afër meçit kundër kampionit të WBC-së, Tyson Fury, ku do t’i regjistronte katër kategoritë e njohura botërore nën emrin e tij.