Tyson Fury befason me veprimin e tij pas fitores së madhe ndaj Wilder

Ka përfunduar meçi i shumë pritur në mes Deontay Wiler dhe Tyson Fury.Tyson Fury ka triumfuar në Las Vegas në një paraiqtje spketakolare ndaj Deontay Wilder, shkruan GazetaBlic.Paraqitja e tij ishte absolutisht fantastike ndaj një Wilder i cili nuk kishte asnjë humbje deri tani.

Ai triumfoi pasi që gjyqtari e ndali meçin në raundin e shtatë për shkak të goditjeve të shumëta që kishte pranuar bokseri amerikarn.

Një nga momentët shumë interesante që bëri Tyson Fury pas ndeshjes ishte grabitja e mikrofonit të prezantuesit të meçit dhe filloi të këndoi së bashku me të gjithë fansat e tij në palestër.

Tyson Fury singing American Pie with all of Las Vegas after defeating Deontay Wilder…#WilderFury2 pic.twitter.com/uPppVYqPwb

— Kevin Gray Jr. (@CTSportsRadio) February 23, 2020