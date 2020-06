Zaplluxhe, vendi ku gërshetohet bukuria, tradita, historia dhe mikpritja

Jo shumë larg nga Prizreni gjendet fshati Zaplluxhe me bukuri të mëdha natyrore dhe me karakteristika të ndryshme. Gjendet rreth 10 kilometra afër kufirit me Maqedoninë dhe në anën tjetër jo shumë larg me kufirin me Shqipërinë

Ky fshat aktualisht numëron rreth 1700 banorë dhe është një vend mjaft strategjik për të arritur nga një vend në tjetrin.

Fshati është i rregulluar me infrastrukturë moderne por gjithmonë banorët kanë ruajtur me xhelozi ato që janë pjesë historike e këtij vendi.