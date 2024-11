Lojtaret më të dalluara të xhiros së katërt në Superliga Femrat

Fundjava solli super ndeshje në Superliga Femrat. Skuadrat Bashkimi, Peja 03 dhe Prishtina shënuan fitore këtë javë.

Bashkimi i shkaktoi Penzës humbjen e parë me rezultat 73:67. Lojtarja më e dalluar ishte Aulona Muhadri me 16 pikë, 10 kërcime dhe dy asistime, derisa u mbështet fuqishëm Caterrion Thompson me një paraqitje të shkëlqyer: 21 pikë, 9 kërcime dhe gjashtë asistime.

Peja 03 shënoi një fitore të rëndësishme ndaj Junior 06 me rezultat 64:60. Veronika Liubinetes luajti një rol kyç, duke kontribuar me 17 pikë, 18 kërcime, dhe tri asistime.

Në ndeshjen Prishtina – Trepça, Prishtina triumfoi me rezultat 79:75. Për KBF Prishtina, Alaina Rice shkëlqeu me 29 pikë, 14kërcime, dhe shtatë asistime.

Renditja aktuale pas xhiros së katërt:

Bashkimi: katër fitore, asnjë humbje

Penza: tri fitore, një humbje

Prishtina dhe Peja 03: dy fitore, dy humbje

Junior 06 Moni Bau: një fitore, tri humbje

Trepça: asnjë fitore, katër humbje