Bashkimi bindshëm fiton ndeshjen e parë gjysmëfinale

Bashkimi ka fituar bindshëm ndeshjen e parë gjysmëfinale të “Play-off”-it ndaj Pejës me rezultat 81:61 (26:17, 18:14, 13:19, 24:11).

Sfida e parë u zhvillua në një atmosferë të jashtëzakonshme në Prizren, ku spektakël u zhvillua në tribunë dhe parket.

Te vendasit u dalluan Lejson Zeqiri me 12 pikë, shtatë kërcime e pesë asistime, Dirk Williams me 12 pikë dhe Erik Copes me tetë pikë e tetë kërcime, ndërsa te mysafirët Darryl Morsell shënoi 13 pikë dhe Marques Townes 12.

Skuadra që shënon tri fitore kualifikohet në finale.