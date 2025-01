Ylli hollivudian nis 2025-ën me hitin e Taynas

Aktorja hollivudiane Jessica Alba, duket se po e pëlqen yllin kosovar, Tayna.

Këtë e dëshmon edhe një veprim i saj në Instagram, duke ndarë për fansat “Obsesion”, këngë hit i repartistes, transmeton klankosova.tv.

Ajo madje këngën e shoqëroi me një post tjetër me fjalë frymëzuese: “2024 cleared the path, 2025 claims the magic” (2024 pastroi rrugën, 2025 merr magjinë).

Postimi i saj, që reflekton optimizëm dhe energji të re për vitin e ri, mori dhenë në rrjete sociale.

Fansat po e përshëndesin shijen muzikore të Albas!