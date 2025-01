Rruga Prizren-Tetovë, Aliu: Do të shkurtohet nga tre orë në më pak se një

Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu ka zhvilluar një vizitë në punimet e rrugës Prizren-Tetovë.

Aliu përmes një postimi në rrjetin social në “Facebook” ka bërë të ditur se këtë vizitë e ka zhvilluar bashkë me zëvendësministrin Hysen Durmishi si dhe me ministrin e Transportit, Aleksandar Nikoloski, dhe zëvendësministren e Transportit, Kaltrina Zekolli Shaqiri.



Ai tha se ky projekt është i rëndësishëm vlera e së cilës është mbi 33 milionë euro. “Ky projekt i rëndësishëm, me vlerë mbi 33 milionë euro dhe gjatësi prej 20.349 km, do të rrisë bashkëpunimin mes dy shteteve tona dhe do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Pas përfundimit të rrugës, koha e udhëtimit do të shkurtohet nga tre orë në më pak se një orë, duke ofruar një lidhje më të shpejtë dhe të sigurt përmes peizazhit mahnitës të maleve të Sharrit”, ka shkruar Aliu.

