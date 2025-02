Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat pritet të lëvizin nga -6 deri në 7 gradë Celsius.

“Parashikohet mot i vranët dhe me intervale kohore me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -6°C deri -3°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 4°C deri në 7°C. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-4 m/s”, njofton IHMK-ja.