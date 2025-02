Partizani kërkon kreun, Bashkimi synon dominimin në Ligën Unike

Nesër, në Tiranë, zhvillohet një nga përballjet më të rëndësishme të Ligës Unike për femra, ku Partizani sfidon kryesueset e Bashkimit.

Aktualisht, Bashkimi kryeson renditjen me 13 pikë, pas shtatë fitoreve dhe një humbjeje, ndërsa Partizani ndodhet në vendin e dytë me 10 pikë, duke regjistruar katër fitore dhe dy humbje. Kjo ndeshje është vendimtare për ecurinë e kampionatit, pasi një fitore e Partizanit do ta afronte ndjeshëm me kreun, ndërsa Bashkimi synon të ruajë dominimin në garë, raporton PrizrenPress.

Në ndeshjen e fundit, Partizani shënoi një fitore të rëndësishme ndaj Junior 06 Moni Bau me rezultatin 70:83, ku Sarah Mgbeike u dallua me 15 pikë, nëntë kërcime dhe tetë asistime.

Nga ana tjetër, Bashkimi vazhdoi formën e shkëlqyer, duke mposhtur Flamurtarin në Vlorë me rezultatin 55:65. Adrienne Godbold ishte lojtare kyçe për skuadrën prizrenase, duke kontribuar me 22 pikë, gjashtë kërcime dhe katër asistime./PrizrenPress.com/