Rexhaj-VV: Ne do ta përsërisim propozimin për Haxhiun – kryeparlamentare

Deputeti i VV-së, Arbër Rexhaj ka deklaruar se përsëri propozimi për kryeparlamentare është Albulena Haxhiu dhe nuk ndryshojë mendim, raporton Ekonomia Online.

“Po shkoj lart, kemi një mbledhje. Ne do ta përsërisim përsëri propozimin për Haxhiun. Jemi në përpjekje për të bërë numrat për kryeparlamentarin dhe për formimin e qeverisë. Jemi në konsultime dhe në dialog me Nismën. Së shpejti do ta kemi një përfundim. Është vendimi i VV-së për propozimin, jo nuk kemi ndonjë propozim tjetër”, tha Rexha.