Veselaj-Gjutaj ndan certifikatat për pjesëmarrësit e trajnimit për rishikimin e teksteve shkollore

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gjutaj, ka njoftuar se në ambientet e Drejtorisë Komunale të Arsimit është mbajtur ceremonia e shpërndarjes së certifikatave për grupin e dytë të pjesëmarrësve në trajnimin për ngritjen e kapaciteteve për rishikimin e teksteve shkollore në arsimin e detyrueshëm (klasat 0–9).

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe zyrtari komunal për arsim, Nexhat Maçkaj, si dhe trajneri Selim Mehmeti.

Trajnimi është realizuar nga Instituti Pedagogjik i Kosovës, në partneritet me organizatën KosEd, me qëllim të përgatitjes së mësimdhënësve dhe profesionistëve të arsimit për të kontribuar në mënyrë profesionale dhe kritike në rishikimin e teksteve shkollore, në përputhje me standardet bashkëkohore dhe nevojat e nxënësve.

Veselaj-Gjutaj tha se rritja e cilësisë së teksteve shkollore mbetet ndër prioritetet kryesore të sektorit të arsimit në nivel lokal dhe kombëtar.

“Ky trajnim është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të përmbajtjes mësimore dhe rritjes së cilësisë në shkolla. Falënderoj të gjithë pjesëmarrësit për përkushtimin dhe angazhimin e treguar gjatë procesit”, tha ajo.

Programi i trajnimeve do të vazhdojë edhe në faza të tjera, me synimin për të ndërtuar një rrjet të qëndrueshëm të ekspertëve lokalë në fushën e rishikimit të teksteve./PP/