Këngëtari i mirënjohur shqiptar, Armend Rexhepagiqi ka njoftuar rikthimin e tij në muzikë.

Përmes Instagramit ai zbuloi se shumë shpejt do të publikohet albumi i tij i ri me titull “Dashni e vjetër”, me këngë që siç thotë ai, do të arrijnë ta forcojnë dashurinë e vjetër mes publikut dhe atij.

Pos kësaj, ai ka kërkuar që adhuruesit e muzikës së tij t’i vizitojnë platformat e tij ku tashmë janë tetë albumet e punuara ndër vite.

